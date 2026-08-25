शाहजहांपुर में बाढ़: गंगा-रामगंगा में उफान, जलालाबाद-शमसाबाद हाईवे डूबा, घरों में घुसा पानी, फसलें जलमग्न

शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदी में उफान मंगलवार को भी जारी रहने से कलान और जलालाबाद तहसील के करीब चार दर्जन तटीय गांवों में बाढ़ की आपदा विकराल रूप लेने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान गंगा के जलस्तर में दस सेमी और रामगंगा में 21 सेमी वृद्धि हो गई। अब गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 15 सेमी दूर रह गई है। गंगा की बाढ़ से जलालाबाद-शमसाबाद स्टेट हाईवे दो जगह डूब गया और उस पर करीब दो फुट पानी बह रहा है। गंगा के किनारे बसे पैलानी उत्तरी गांव के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया।

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