Shahjahanpur News: शिक्षक समस्याओं को लेकर बीएसए से मिला महासंघ का प्रतिनिधिमंडल
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:00 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:00 PM IST
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शाहजहांपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए से मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की।
जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में मिले शिक्षकों ने नगर निगम क्षेत्र घोषित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बी श्रेणी सिटी एचआरए का लाभ देने और 58-60 प्रतिशत बकाया चार माह के डीए डिफरेंस के बिल लेखा कार्यालय भेजने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की। जिला महामंत्री महेंद्र सिंह ने 16448 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के चयन वेतनमान इसी माह स्वीकृत करने की मांग की।
जिला संगठन मंत्री अंकुर त्रिपाठी ने लंबित प्रोन्नत वेतनमान समय से लगाने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी श्रेयश चंद्र सक्सेना, अमित गुप्ता, अनमोल वर्मा, कर्मवीर सिंह, आदित्य सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में मिले शिक्षकों ने नगर निगम क्षेत्र घोषित होने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बी श्रेणी सिटी एचआरए का लाभ देने और 58-60 प्रतिशत बकाया चार माह के डीए डिफरेंस के बिल लेखा कार्यालय भेजने के लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग की। जिला महामंत्री महेंद्र सिंह ने 16448 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों के चयन वेतनमान इसी माह स्वीकृत करने की मांग की।
जिला संगठन मंत्री अंकुर त्रिपाठी ने लंबित प्रोन्नत वेतनमान समय से लगाने की मांग की। जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी श्रेयश चंद्र सक्सेना, अमित गुप्ता, अनमोल वर्मा, कर्मवीर सिंह, आदित्य सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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