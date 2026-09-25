Shahjahanpur News: छात्रा की मौत के मामले में पिता ने दी तहरीर
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:45 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 10:45 PM IST
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शाहजहांपुर। चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनपुरा निवासी 10वीं की छात्रा यशी उर्फ नाव्या की मौत के मामले में उनके पिता शशिकांत शर्मा ने शुक्रवार को थाने पहुंचकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने बताया कि उनकी भाभी बेटी को परेशान कर रही थी। मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए बेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। स्कूल व रिश्तेदारियों में बेटी की बदनामी की गई। इस कारण बेटी ने यह आत्मघाती कदम उठाया। सुसाइड नोट में भी बेटी ने मानसिक उत्पीड़न करने का जिक्र किया है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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उन्होंने बताया कि उनकी भाभी बेटी को परेशान कर रही थी। मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए बेटी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। स्कूल व रिश्तेदारियों में बेटी की बदनामी की गई। इस कारण बेटी ने यह आत्मघाती कदम उठाया। सुसाइड नोट में भी बेटी ने मानसिक उत्पीड़न करने का जिक्र किया है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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