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Shahjahanpur News: बुजुर्ग की मौत, नहीं हुई शिनाख्त

Sun, 08 Nov 2026 12:55 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:55 AM IST
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Elderly man dies; identity remains unestablished
शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती 60 वर्षीय बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह 31 अक्तूबर की शाम रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़िया गांव में बेहोश मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया है। शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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