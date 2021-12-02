Shahjahanpur News: बुजुर्ग की मौत, नहीं हुई शिनाख्त
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:55 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:55 AM IST
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शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती 60 वर्षीय बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। वह 31 अक्तूबर की शाम रोजा थाना क्षेत्र के हथौड़िया गांव में बेहोश मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया है। शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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