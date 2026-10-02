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Shahjahanpur News: अलग-अलग सड़क हादसों में आठ लोग घायल

Fri, 02 Oct 2026 01:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:47 AM IST
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Eight people injured in separate road accidents.
तिलहर। क्षेत्र में बृहस्पतिवार शाम हुए अलग-अलग सड़क हादसों में आठ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी तिलहर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
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कटरा क्षेत्र के खैरपुर चौराहे के पास शाम करीब 6:30 बजे बैसरा-बैसरी मजार से तिलहर लौट रहा सवारियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मोहल्ला इमली निवासी शाजिया, इसरा, अफसाना, कैकसा, सम्मो, सोना और अनीस घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी तिलहर पहुंचाया।
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मुड़िया नारायण निवासी धर्मेंद्र पाल सिंह शाम करीब सात बजे बाइक से घर जा रहे थे। हिस्माह और मीरपुर के बीच तालाब के पास अचानक सियार सामने आ जाने से बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। हादसे में धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए।
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कार की चपेट में आकर दो बच्चे गंभीर घायल
मीरानपुर कटरा। खुदागंज मार्ग पर बृहस्पतिवार शाम कार की चपेट में आने से दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
मोहल्ला कायस्थान निवासी नसीब खां की खुदागंज मार्ग पर भैंसों की डेयरी है। शाम करीब सात बजे नसीब खां का 11 वर्षीय पुत्र एरब खां अपने चचेरे भाई शकील खां के छह वर्षीय पुत्र आलमीन खां के साथ डेयरी से घर लौट रहा था। इसी दौरान खुदागंज की ओर जा रही कार से दोनों बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों को बरेली रेफर किया गया। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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