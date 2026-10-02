Shahjahanpur News: मकान में घुसा मगरमच्छ, वनकर्मियों ने पकड़कर नदी में छुड़वाया

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बलजीत सिंह ने बताया कि बुधवार रात में वह परिवार के सभी लोगों के साथ सो गए। बृहस्पतिवार सुबह जागे तो आंगन में मगरमच्छ को घूमता देखा। वन दरोगा डोरीलाल के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची।रेंजर वीरेश राव ने बताया कि टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद मगरमच्छ को सिंघापुर खास के आगे खन्नौत नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद घर के लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद