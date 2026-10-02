Shahjahanpur News: मकान में घुसा मगरमच्छ, वनकर्मियों ने पकड़कर नदी में छुड़वाया
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:48 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:48 AM IST
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पुवायां। गांव जारमानो के पास किसान बलजीत सिंह के मकान में बुधवार रात मगरमच्छ घुस गया। बृहस्पतिवार सुबह वनकर्मियों को जानकारी दी गई तो उन्होंने पकड़कर खन्नौत नदी में छोड़ दिया।
बलजीत सिंह ने बताया कि बुधवार रात में वह परिवार के सभी लोगों के साथ सो गए। बृहस्पतिवार सुबह जागे तो आंगन में मगरमच्छ को घूमता देखा। वन दरोगा डोरीलाल के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची।
रेंजर वीरेश राव ने बताया कि टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद मगरमच्छ को सिंघापुर खास के आगे खन्नौत नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद घर के लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद
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बलजीत सिंह ने बताया कि बुधवार रात में वह परिवार के सभी लोगों के साथ सो गए। बृहस्पतिवार सुबह जागे तो आंगन में मगरमच्छ को घूमता देखा। वन दरोगा डोरीलाल के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची।
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रेंजर वीरेश राव ने बताया कि टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद मगरमच्छ को सिंघापुर खास के आगे खन्नौत नदी में छोड़ दिया गया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद घर के लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद
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