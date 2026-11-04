Shahjahanpur News: सिटी में आज

विज्ञापन



प्रतियोगिता : सुदामा प्रसाद विद्यास्थली में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।

उर्स : तिलहर में हजरत हातिम अली शाह के उर्स में चादरपोशी सुबह 10 बजे से।

शुभारंभ : सेठ इनक्लेव स्थित एक्सिस बैंक बिल्डिंग में श्री रामकथा के लिए कार्यालय का शुभारंभ सुबह 10 बजे।

मंचन : तिलहर में रामलीला के दौरान दशरथ मरण की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।

प्रभातफेरी : श्री कृष्ण मंदिर से श्री राधानाम संकीर्तन मंडल की ओर से प्रभातफेरी निकाली जाएगी सुबह सात बजे।