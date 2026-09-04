Shahjahanpur News: सिटी में आज

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श्रीमद्भागवत कथा : कांट के मरहैया मोहल्ला स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर एक बजे से



- खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।



- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।

बैठक : कुर्रियाकलां क्षेत्र में चौहनापुर के शिव मंदिर पर रामलीला समिति की बैठक शाम चार बजे से।

योग साधना : योग विज्ञान संस्थान की ओर से योग साधना सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर में सुबह सात बजे से।