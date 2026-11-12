Shahjahanpur News: सिटी में आज

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-मयूर स्पोर्टिंग की ओर से जीएफ कॉलेज मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह दस बजे से।

बैठकः रेती रोड स्थित भाजपा कार्यालय में सदर विधानसभा के पदाधिकारियों की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से

जयंती : स्व. जितेंद्र प्रसाद की जयंती पर टाउन हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन दोपहर 12 बजे।

श्री रामबरात : तिलहर के मोहल्ला दोदराजपुर में होने वाली रामलीला में हिंदू पट्टी से रामबरात का शुभारंभ दिन में दो बजे।

क्रिकेट मैच : कैंट स्थित मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह 10 बजे से।