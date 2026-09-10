Shahjahanpur News: श्रीकृष्ण की छठी पर गूंजे जयकारे

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लाला तेली बजरिया स्थित प्राचीन शिव बड़ा मंदिर में श्रीकृष्ण की छठी के अवसर पर दिनभर भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम हुए। शाम करीब छह बजे पुजारी पंडित सुरेश चंद मिश्रा ने भगवान श्रीकृष्ण का गंगाजल से अभिषेक कराया। इसके बाद भगवान को सुंदर और नवीन वस्त्र धारण कराए गए। कार्यक्रम में कांति पांडेय, प्रेमवती मिश्रा, पूनम सक्सेना, नेहा मिश्रा, देवासी मिश्रा आदि ने सहयोग किया।उस्मान बाग चौकी स्थित रुद्र बालाजी धाम में भी छठ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए। जन्माष्टमी पर आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। पुजारी केके शुक्ला ने भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया।कटियाटोला स्थित रामजानकी मंदिर में कढ़ी-चावल के भंडारे का आयोजन किया गया। भगवान को छप्पन प्रकार के भोग लगाए गए। इस दौरान पुजारी अवधेश तिवारी, सीमा मिश्रा, रश्मि गुप्ता, सोनम, लक्ष्मी, अभिषेक आदि मौजूद रहे।लोहारों का चौराहा स्थित श्री मनोकामनेश्वर मंदिर में बुधवार को भगवान लड्डू गोपाल की छठी श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई गई। इस अवसर पर पुजारी अशोक शर्मा ने भगवान की आरती उतारी। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सर्वेश्वर दयाल तिवारी ने कान्हा को कढ़ी-चावल, पूरी-सब्जी, दाल बड़ा आदि पकवानों का भोग लगाया। बाद में तमाम श्रद्धालुओं को भंडारे में यही प्रसाद परोसा गया। व्यवस्था में ओम प्रकाश सिंह, वीएन शर्मा, भगवान शरण सांख्यधर, सुमित शर्मा, सिद्धार्थ बाजपेयी, शिवम पांचाल आदि का सहयोग रहा। संवादसुनासीर नाथ शिव मंदिर में हुआ भंडाराबंडा। कान्हा की छठी पर बुधवार को बिलसंडा मार्ग पर स्थित सुनासीर नाथ शिव मंदिर परिसर में भंडारा हुआ। भंंडारे में सर्वप्रथम कान्हा को पूरी-सब्जी, कढ़ी-चावल, खीर आदि का भोग लगाया गया। बाद में तमाम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। व्यवस्था में आलोक दुबे, मनोज गुप्ता, मोनू गुप्ता, कपिल सिंह , संजय सिंह, अमित शर्मा, आलोक त्रिवेदी आदि का सहयोग रहा। संवादकंस वध का प्रसंग सुनायाखुदागंज। म्यूना गांव में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित शैलेंद्र मिश्रा ने कंस वध का प्रसंग सुनाया। कथा सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पंडाल भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। कथावाचक ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने सगे मामा का वध करके यह संदेश दिया कि आतताई किसी का संबंधी नहीं होता और उनका अंत सदैव बुरा होता है। कथा श्रवण में परीक्षित बने कल्लू सिंह, विनोद सिंह, सुरजीत सिंह, प्यारेलाल आदि शामिल रहे। संवाद