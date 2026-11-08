Shahjahanpur News: प्रधान की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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गांव की प्रधान राजबेटी ने अमित वर्मा उर्फ गुल्लू, जितेंद्र कुमार, अनुज वर्मा, गया सिंह, महावीर, विकास, आशीष दुबे और नरेंद्र दुबे के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि 26 अक्तूबर की दोपहर आरोपी उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को रिपोर्ट दर्ज की। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद

सेहरामऊ दक्षिणी। थाना क्षेत्र के गांव कहेलिया में हुई मारपीट और गाली-गलौज के मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।