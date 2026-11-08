Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Case registered against eight people based on a complaint filed by the village head (pradhan)

Shahjahanpur News: प्रधान की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Sun, 08 Nov 2026 01:06 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Case registered against eight people based on a complaint filed by the village head (pradhan)
सेहरामऊ दक्षिणी। थाना क्षेत्र के गांव कहेलिया में हुई मारपीट और गाली-गलौज के मामले में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

गांव की प्रधान राजबेटी ने अमित वर्मा उर्फ गुल्लू, जितेंद्र कुमार, अनुज वर्मा, गया सिंह, महावीर, विकास, आशीष दुबे और नरेंद्र दुबे के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि 26 अक्तूबर की दोपहर आरोपी उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को रिपोर्ट दर्ज की। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed