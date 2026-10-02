Shahjahanpur News: नवोदय में कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के लिए आवेदन 15 तक

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विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यपाल गंगवार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। संवाद

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शाहजहांपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027-28 में कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री चयन परीक्षा के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल एक अक्तूबर को लांच किया गया।