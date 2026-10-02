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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Applications for admission to classes 9 and 11 at Navodaya open until the 15th.

Shahjahanpur News: नवोदय में कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के लिए आवेदन 15 तक

Fri, 02 Oct 2026 11:55 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:55 PM IST
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Applications for admission to classes 9 and 11 at Navodaya open until the 15th.
शाहजहांपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027-28 में कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के लिए लेटरल एंट्री चयन परीक्षा के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल एक अक्तूबर को लांच किया गया।
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विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यपाल गंगवार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। संवाद
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