Shahjahanpur News: धान पंजीकरण में दूसरे किसान का गाटा जोड़ने पर होगी कार्रवाई

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शाहजहांपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान बिक्री के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय किसानों को अपनी खतौनी में दर्ज गाटा संख्या का ही उल्लेख करना होगा। दूसरे किसान का गाटा जोड़कर पंजीकरण कराने पर जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित किसान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडेय ने किसानों से पंजीकरण में सही विवरण दर्ज कराने की अपील की है। संवाद