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Shahjahanpur News: धान पंजीकरण में दूसरे किसान का गाटा जोड़ने पर होगी कार्रवाई

Fri, 13 Nov 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Fri, 13 Nov 2026 01:22 AM IST
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Action will be taken on adding GATA of another farmer in paddy registration
शाहजहांपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान बिक्री के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय किसानों को अपनी खतौनी में दर्ज गाटा संख्या का ही उल्लेख करना होगा। दूसरे किसान का गाटा जोड़कर पंजीकरण कराने पर जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित किसान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडेय ने किसानों से पंजीकरण में सही विवरण दर्ज कराने की अपील की है। संवाद
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