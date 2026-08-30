Shahjahanpur News: मोबाइल चोरी करके भाग रहे युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा

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राजू ने देखा तो मोबाइल गायब था। राजू ने युवक को आवाज लगाई तो वह भागने लगा। राजू के शोर मचाने पर लोगों ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया और तिकुनिया पर तैनात पुलिसकर्मियों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस पकड़े गए युवक को थाने ले आई। तलाशी लेने पर युवक के पास मोबाइल बरामद हो गया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दुकानदार ने कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। संवाद

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खुटार (शाहजहांपुर)। तिकुनिया पर राजू श्रीवास्तव की हेयर ड्रेसर की दुकान है। रविवार दोपहर 12 बजे राजू श्रीवास्तव अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। जिला लखीमपुर खीरी के थाना तिकुनिया के एक गांव निवासी युवक उनकी दुकान पर आया और दुकान पर रखा मोबाइल उठाकर बाहर चला गया।