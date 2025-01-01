Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Two youths shot dead in Mehdawal

Sant Kabir Nagar News: मेंहदावल में दो युवकों की गोली मारकर हत्या

Mon, 16 Nov 2026 12:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
Two youths shot dead in Mehdawal
रामकेश की फाइल फोटो प्रहलाद यादव की फाइल फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी मेंहदावल (संतकबीरनगर)। मेंहदावल थाना क्षेत्र के बाड़ों सिवान में रविवार की दोपहर दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल दो अन्य को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सात साल से चली आ रही रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। मामले में मेंहदावल थानेदार समेत पांच पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर दिया है।
विज्ञापन

क्षेत्र के जमोहरा गांव निवासी वीरेंद्र यादव ने बताया कि साल 2019 में उनके और गांव के ही मुरलीधर यादव के परिवार के बीच बच्चों के विवाद में मारपीट हुई थी। उसके बाद से दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने हो चुके हैं। रविवार को वीरेंद्र के चाचा प्रह्लाद (42) गांव से घनश्याम (42), सहसराम (62) और रामकेश (34) को लेकर खेत में गेहूं की बोआई कराने गए थे। दोपहर करीब ढाई बजे खेत में रामकेश खेत में ट्रैक्टर से जोताई कर रहे थे। इसी दौरान पहुंचे मुरलीधर यादव ने प्रह्लाद पर लाठी से वार कर दिया। मुरली के बेटे अजय, आकाश और सहयोगियों राकेश व दीपू ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
विज्ञापन

सिर में गोली लगने से प्रह्लाद खेत में गिर गए। वहीं घनश्याम और सहसराम भी गोली लगने से घायल हो गए। भाग रहे रामकेश को आरोपियों ने दौड़ाकर गोली मार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े तो आरोपी करीब दो सौ मीटर दूर खड़ी अपनी बाइक से भाग निकले। आक्रोशित किसानों ने मौके पर मिली आरोपियों की दो बाइक में आग लगा दी। पुलिस ने वीरेंद्र की तहरीर पर इस मामले में 14 नामजद स
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed