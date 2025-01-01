Sant Kabir Nagar News: मेंहदावल में दो युवकों की गोली मारकर हत्या

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क्षेत्र के जमोहरा गांव निवासी वीरेंद्र यादव ने बताया कि साल 2019 में उनके और गांव के ही मुरलीधर यादव के परिवार के बीच बच्चों के विवाद में मारपीट हुई थी। उसके बाद से दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने हो चुके हैं। रविवार को वीरेंद्र के चाचा प्रह्लाद (42) गांव से घनश्याम (42), सहसराम (62) और रामकेश (34) को लेकर खेत में गेहूं की बोआई कराने गए थे। दोपहर करीब ढाई बजे खेत में रामकेश खेत में ट्रैक्टर से जोताई कर रहे थे। इसी दौरान पहुंचे मुरलीधर यादव ने प्रह्लाद पर लाठी से वार कर दिया। मुरली के बेटे अजय, आकाश और सहयोगियों राकेश व दीपू ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।सिर में गोली लगने से प्रह्लाद खेत में गिर गए। वहीं घनश्याम और सहसराम भी गोली लगने से घायल हो गए। भाग रहे रामकेश को आरोपियों ने दौड़ाकर गोली मार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े तो आरोपी करीब दो सौ मीटर दूर खड़ी अपनी बाइक से भाग निकले। आक्रोशित किसानों ने मौके पर मिली आरोपियों की दो बाइक में आग लगा दी। पुलिस ने वीरेंद्र की तहरीर पर इस मामले में 14 नामजद स