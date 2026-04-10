Sant Kabir Nagar News: विधायक ने दिखाई झंडी, बच्चों का बढ़ाया उत्साह

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शुक्रवार को शिक्षा क्षेत्र बघौली के बीआरसी से स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के तहत रैली निकाली गई। गाजे-बाजे के साथ निकली रैली बीआरसी से बघौली बाजार तक गई तथा पुनः बीआरसी आकर संपन्न हुई। इस दौरान विधायक अनिल त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की दूरदर्शी सोच के कारण परिषदीय स्कूलों की सूरत बदल गई है। बच्चों को अब स्मार्ट क्लास तथा आईसीटी लैब के जरिये शिक्षा दी जा रही है।बच्चों को समय से किताबें मिल रही हैं। साथ ही डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है। कायाकल्प योजना के कारण परिषदीय स्कूलों के भौतिक स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हुआ है। अभिभावक बच्चों का अधिक से अधिक प्रवेश परिषदीय स्कूलों में कराएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों तथा अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी वृद्धि की गई है। शिक्षित समाज से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा।इस अवसर पर बीएसए अमित कुमार सिंह, बीईओ बघौली निधि श्रीवास्तव, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष नवीन त्रिपाठी, एआरपी अरविंद मिश्र, दिनेश कुमार शुक्ल, धर्मेंद्र पाल, अजय कुमार आदि मौजूद रहे।