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Sant Kabir Nagar News: संदीप कुमार की असमय मौत से पूरे गांव के लोग गमगीन

Mon, 16 Nov 2026 12:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:59 AM IST
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The entire village is grief-stricken following the untimely death of Sandeep Kumar.
संदीप कुमार की फाइलफोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
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लोहरैया। युवा उपनिरीक्षक संदीप कुमार की असमय मौत से पूरे गांव के लोग गमगीन हैं। रविवार को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई तो हर आंख नम हो गई। कुआनो नदी के तट पर बड़े भाई अनूप कुमार ने मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। अंतिम विदाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और शुभचिंतक मौजूद रहे। बलिया के चितबड़ागांव थाने में तैनात 2023 बैच के उपनिरीक्षक संदीप कुमार (28) की ट्रेन की चपेट में आने से शनिवार को मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान सबसे मार्मिक दृश्य नौ माह के मासूम बेटे शशांक का रहा। पिता की अर्थी के पास वह आसपास जुटे लोगों को निहारता रहा।
उसे इस बात का अहसास तक नहीं था कि उसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका है, जिस पिता की गोद में खेलकर उसे बड़ा होना था, वह अब नहीं आएंगे। मासूम की निगाहों को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं।
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संदीप की पत्नी रागिनी का रो-रोकर बुरा हाल था। वह बार-बार बेसुध हो जा रही थीं। विलाप करते हुए वह कह रही थीं कि अब उनका जीवन कैसे कटेगा, उनका सहारा कौन बनेगा और नौ माह के मासूम की परवरिश कौन करेगा।
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उनके इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। आसपास मौजूद महिलाएं उन्हें संभालने और ढाढ़स बंधाने का प्रयास करती रहीं लेकिन हर किसी की आंखों से आंसू छलक रहे थे।
उधर, मां कमलावती के बुढ़ापे का सहारा भी छिन गया, जिस बेटे से उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में सहारा मिलने की उम्मीद थी, उसी की अर्थी को कंधा देने की पीड़ा उन्हें सहनी पड़ी। एक ओर पत्नी की उजड़ती दुनिया, दूसरी ओर मां का असहनीय दुख और तीसरी ओर पिता के स्नेह से अनजान मासूम शशांक का चेहरा देखकर अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा।

संदीप के असमय निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीछे पत्नी, मां और महज नौ माह का बेटा रह गए हैं। परिवार के इस दर्द को देखकर पूरा गांव शोक में डूबा रहा। हर किसी की जुबां पर एक ही बात थी कि इतनी कम उम्र में संदीप का यूं चले जाना परिवार के लिए कभी न भरने वाला घाव छोड़ गया।
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