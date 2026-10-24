फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Students were cautioned about cyber fraud.

Sant Kabir Nagar News: साइबर ठगी से छात्रों को किया गया सचेत

Sat, 24 Oct 2026 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Students were cautioned about cyber fraud.
संतकबीरनगर। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए शनिवार को धनघटा स्थित एक निजी कॉलेज में साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस टीम ने छात्रों, अभिभावकों और मौजूद लोगों को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हुए उनसे बचाव के उपाय बताए।
विज्ञापन

पुलिस टीम ने लोगों को बताया कि साइबर अपराधी अज्ञात कॉल, संदिग्ध लिंक, ई-मेल, लॉटरी का झांसा, क्यूआर कोड स्कैन कराने और फर्जी क्रेडिट मैसेज के माध्यम से ठगी करते हैं। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के नाम पर नौकरी का लालच देकर और पुलिस अधिकारी बनकर भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है।
विज्ञापन

पुलिस टीम ने एपीके फाइल के जरिये होने वाली धोखाधड़ी के प्रति भी सतर्क किया। बताया कि साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ते हैं और फिर उनसे गोपनीय जानकारी हासिल कर ठगी करते हैं। ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी चाहिए और न ही संदिग्ध लिंक पर क्लिक करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपना बैंक विवरण, ओटीपी, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दें या साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

कार्यक्रम में उपनिरीक्षक शत्रुघ्न सिंह, महिला मुख्य आरक्षी अमृता सिंह, आरक्षी राजकुमार यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस टीम ने लोगों से डिजिटल माध्यमों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने और साइबर अपराधों के प्रति स्वयं जागरूक रहने के साथ दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed