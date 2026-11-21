Sant Kabir Nagar News: संविधान संवाद अभियान के तहत विद्यार्थी हुए जागरूक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:35 PM IST
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संतकबीरनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में शनिवार को एचआर इंटर कॉलेज में संविधान संवाद अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। न्यायिक अधिकारी अभिनव त्रिपाठी ने विद्यालय की प्रार्थना सभा में छात्र-छात्राओं को संबोधित किया।
उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत अधिकारों और मूल कर्तव्यों की जानकारी दी। न्यायिक अधिकारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका भी समझाई। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सांविधानिक मूल्यों का महत्व समझाया। विद्यार्थियों को इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने को प्रेरित किया।
अभिनव त्रिपाठी ने कहा कि कानून और संविधान की जानकारी हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। सांविधानिक जागरूकता समाज में न्याय, समानता और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
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उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत अधिकारों और मूल कर्तव्यों की जानकारी दी। न्यायिक अधिकारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका भी समझाई। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सांविधानिक मूल्यों का महत्व समझाया। विद्यार्थियों को इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने को प्रेरित किया।
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अभिनव त्रिपाठी ने कहा कि कानून और संविधान की जानकारी हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। सांविधानिक जागरूकता समाज में न्याय, समानता और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।
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