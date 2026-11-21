विज्ञापन

उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मूलभूत अधिकारों और मूल कर्तव्यों की जानकारी दी। न्यायिक अधिकारी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका भी समझाई। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सांविधानिक मूल्यों का महत्व समझाया। विद्यार्थियों को इन मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने को प्रेरित किया।अभिनव त्रिपाठी ने कहा कि कानून और संविधान की जानकारी हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। सांविधानिक जागरूकता समाज में न्याय, समानता और सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।