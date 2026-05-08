Sant Kabir Nagar News: सेमरियावां-बढ़या मार्ग बदहाल, स्कूली बच्चे और राहगीर परेशान

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सेमरियावां चौराहे के स्थिति स्टेट बैंक के सामने से बीएमसीटी मार्ग से बढ़या माफी गांव से होते हुए छपियामाफी गांव तक यह मार्ग निकला है। इस मार्ग पर कई साल पहले बढ़यामाफी गांव छोर तक सीसी रोड निर्माण कराया गया। सड़क निर्माण के कुछ दिन बाद ही सड़क टूटने लगी। धीरे-धीरे सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गई। हल्की बारिश में राह से चलना दूभर हो जाता है। वाहनों के आने जाने से गड्ढे में जमा गंदे कीचड़ व पानी लोगों के कपड़े खराब कर देते हैं।इस मार्ग से दो निजी विद्यालयों के सैकड़ों बच्चों का प्रतिदिन आना-जाना होता है। इसके अलावा छपिया माफी, पिपरा डोमन, बढ़या माफी, परसादपुर, रसूलपुर समेत कई गांवों के लोग भी इसी रास्ते से बाजार, स्कूल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए गुजरते हैं। सड़क खराब होने के कारण लोगों को हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बने गहरे गड्ढों में आए दिन बाइक और साइकिल फंस जाती हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। बारिश होने पर स्थिति और भी बिगड़ जाती है। सड़क पर पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते और लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है।क्षेत्र के अरशदुद्दीन चौधरी, अबूजर चौधरी, सोनू, मुबारक हुसैन, हलीम आदि ने बताया कि सड़क मरम्मत को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदारों की अनदेखी से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को राहत मिल सके तथा किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।इस संबंध में एसडीएम खलीलाबाद हृदयराम तिवारी का कहना है कि कुछ दिन पूर्व ही चार्ज संभालें है। पताकर संबंधित को सड़क ठीक कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा।