Sant Kabir Nagar News: पुरुष हाॅकी प्रतियोगिता का चयन एक व दो को
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:28 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:28 PM IST
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संतबीरनगर। उपक्रीड़ाधिकारी अभिज्ञान मालवीय ने बताया कि खेल निदेशालय के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय पुरुष हाॅकी प्रतियोगिता हेतु जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। उन्होंने बताया कि पुरुष प्रदेश स्तरीय हाॅकी का चयन एक व दो सितंबर को सुबह 10:00 बजे होगा। सभी खिलाडि़यों को चयन, ट्रायल्स के समय अपने आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र एवं निवास प्रमाणपत्र की छायाप्रति लाना अनिवार्य है। संवाद
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