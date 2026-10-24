फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Saryu changes its course; Bidharghat left isolated

Sant Kabir Nagar News: सरयू ने बदली राह, अकेला रह गया बिड़हरघाट

Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Saryu changes its course; Bidharghat left isolated
सूना पड़ा सरयू नदी का बिड़हर घाट-संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हरिहरपुर। सरयू का जलस्तर घटा तो नदी की जलधारा बिड़हरघाट छोड़कर अंबेडकरनगर की ओर बहने लगी। लोग शवदाह के लिए पुल के दूसरी तरफ अंबेडकरनगर की ओर से सरयू तट पर पहुंचने लगे हैं। इसके चलते बिड़हरघाट सूना हो गया है। सरयू स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु भी अब पुल के पार जाकर स्नान करते हैं।
जब तक सरयू में पानी भरा था लोग शवदाह के लिए बिड़हरघाट पहुंचते थे। रोजाना बड़ी संख्या में लोग के आते-जाते थे। स्नान के लिए घाट बनने से श्रद्धालु भी इसी घाट पर पहुंचते थे लेकिन सरयू में जैसे ही पानी कम हुआ नदी की जलधारा अंबेडकरनगर की ओर बहने लगी। बिड़हरघाट की ओर नदी की रेत भर जाने से घाट के किनारे पानी सूख गया।
विज्ञापन

नदी के बीच में रेत के ऊपर बड़ी-बड़ी घास उग आई। नदी का जलस्तर नीचे होने से बिड़हरघाट पर स्नान के लिए पानी नहीं रह गया है। आलम यह है कि लोग अब शवदाह के लिए पुल पारकर अंबेडकरनगर की ओर से शवदाह के लिए पहुंचते हैं। अंबेडकरनगर की ओर से सरयू के किनारे दाह संस्कार करने पहुंचे रामकेश, अनुज कुमार, हरिओम, राम कृपाल, देवेश ने बताया कि सरयू की जलधारा अंबेडकरनगर की ओर बहने से लोगों को दिक्कत हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुल के उस पार से नदी तट पर पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, जिससे शवदाह के लिए लकड़ी पुल के ऊपर से गिरानी पड़ती है। हालांकि छोटे वाहन घाट तक पहुंच जाते हैं लेकिन बस जैसे बड़े वाहनों के लिए पर्याप्त सड़क नहीं है। ग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed