Sant Kabir Nagar News: बिजली गुल होते ही घर बैठे दर्ज कराएं शिकायत

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संतकबीरनगर। खलीलाबाद डिवीजन के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत निगम ने कंट्रोल रूम, उपकेंद्रों तथा संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए हैं।एक्सईएन राजेश कुमार प्रजापति ने अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो जाए तो उपभोक्ता बिना देर किए अपने संबंधित पावर हाउस या जिला कंट्रोल रूम पर सूचना दें, ताकि शिकायत का त्वरित निस्तारण कराया जा सके।एक्सईएन राजेश कुमार प्रजापति के अनुसार, जिले के सभी 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों पर संबंधित एसडीओ और जूनियर इंजीनियर तैनात हैं। बिजली आपूर्ति से जुड़ी किसी भी समस्या की जानकारी संबंधित अधिकारी को देने पर शीघ्र समाधान कराया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी 24 घंटे उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करेगा।जारी सूची के अनुसार, जिला विद्युत कंट्रोल रूम का नंबर 05547-297632 है। वहीं खलीलाबाद टाउन, औद्योगिक क्षेत्र, हरिहरपुर, धनघटा तहसील, मुखलिसपुर, पौली-चौराकला, खलीलाबाद ग्रामीण, औद्योगिक क्षेत्र ग्रामीण, हैंसर और मोलनापुर उपकेंद्रों के अलग-अलग संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ता सीधे शिकायत दर्ज करा सकें।विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली संबंधी किसी भी समस्या की सूचना संबंधित उपकेंद्र या कंट्रोल रूम पर दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही निगम ने लोगों से ऊर्जा संरक्षण का संदेश देते हुए राष्ट्रहित में बिजली बचाने की भी अपील की है।