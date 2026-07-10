Sant Kabir Nagar News: बारिश से किसानों के चेहरे खिले, उमस भरी गर्मी बरकरार

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पिछले कई दिनों से बादल छाए रहने के बाद भी अच्छी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बृहस्पतिवार की रात में तेज बारिश हुई। बारिश का सिलसिला शुक्रवार की सुबह भी जारी रहा। बारिश होने से धान की रोपाई की तैयारी में जुटे किसानों की चिंता कुछ हद तक दूर हो गई है। शुक्रवार को सुबह से ही किसान खेतों में धान की रोपाई करने में जुटे रहे।चकदही निवासी किसान दशरथ यादव, नहसापार के यशवंत चौरसिया आदि ने बताया कि अच्छी बारिश होने से धान की रोपाई में राहत मिली है। महंगे डीजल की खरीद से राहत मिली है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छी बारिश होगी, जिससे फसल का विकास तेजी से हो सकता है। दूसरी तरफ शहर के बरई टोला, मेंहदावल बाईपास, बरदहिया बाजार, विधियानी, जूनियर हाईस्कूल खलीलाबाद, जिला अस्पताल के सामने सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।बरई टोला के मुख्य मार्ग की पटरियों पर पानी लगने से दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। एक तो दुकान पर ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, दूसरे दुकानदारों को निकलने में भी दिक्कत है। इस क्षेत्र के निवासी दिनेश कुमार, शैलेंद्र आदि ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं बारिश थमने के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ा है।00000000000000000000000मानसून सक्रिय है और अगले दो से तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे जहां किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलने की संभावना है।-अमरनाथ मिश्र, मौसम वैज्ञानिक, कुमारगंज अयोध्या