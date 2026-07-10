Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Rain brings smiles to farmers' faces; sultry heat persists.

Sant Kabir Nagar News: बारिश से किसानों के चेहरे खिले, उमस भरी गर्मी बरकरार

Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Rain brings smiles to farmers' faces; sultry heat persists.
शुक्रवार को उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे। संवाद
संतकबीरनगर। कई दिनों के बाद शुक्रवार को सुबह तेज बारिश हुई। इससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। अच्छी बारिश होने से धान की रोपाई में तेजी आ गई है। दूसरी तरफ बारिश बंद होने के बाद उमस भरी गर्मी बनी रही, जिससे लोग परेशान हुए। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है।
विज्ञापन

पिछले कई दिनों से बादल छाए रहने के बाद भी अच्छी बारिश नहीं हुई थी, लेकिन बृहस्पतिवार की रात में तेज बारिश हुई। बारिश का सिलसिला शुक्रवार की सुबह भी जारी रहा। बारिश होने से धान की रोपाई की तैयारी में जुटे किसानों की चिंता कुछ हद तक दूर हो गई है। शुक्रवार को सुबह से ही किसान खेतों में धान की रोपाई करने में जुटे रहे।
विज्ञापन

चकदही निवासी किसान दशरथ यादव, नहसापार के यशवंत चौरसिया आदि ने बताया कि अच्छी बारिश होने से धान की रोपाई में राहत मिली है। महंगे डीजल की खरीद से राहत मिली है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छी बारिश होगी, जिससे फसल का विकास तेजी से हो सकता है। दूसरी तरफ शहर के बरई टोला, मेंहदावल बाईपास, बरदहिया बाजार, विधियानी, जूनियर हाईस्कूल खलीलाबाद, जिला अस्पताल के सामने सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बरई टोला के मुख्य मार्ग की पटरियों पर पानी लगने से दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। एक तो दुकान पर ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, दूसरे दुकानदारों को निकलने में भी दिक्कत है। इस क्षेत्र के निवासी दिनेश कुमार, शैलेंद्र आदि ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं बारिश थमने के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ा है।

00000000000000000000000
मानसून सक्रिय है और अगले दो से तीन दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे जहां किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलने की संभावना है।
-अमरनाथ मिश्र, मौसम वैज्ञानिक, कुमारगंज अयोध्या
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed