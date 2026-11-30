विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तमकुहीरोड। कप्तानगंज-थावे रेलमार्ग पर चलने वाली लालकुआं-कोलकाता साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का रविवार को अंतिम फेरा पूरा हो गया। रेलवे की ओर से अभी तक इसके संचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया है। इस ट्रेन को आगे भी चलाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने रेल प्रशासन से मांग की है।रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं। इनमें लालकुआं-कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन भी शामिल थी। इसका संचालन आठ अक्तूबर से 28 नवंबर तक आठ फेरों के लिए स्वीकृत किया गया था। रविवार को ट्रेन अपने अंतिम फेरे में सुबह पांच बजे तमकुहीरोड स्टेशन पहुंची और लालकुआं के लिए रवाना हो गई।उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़ी संख्या में कामगार उत्तराखंड के औद्योगिक नगरों में रोजी-रोटी के सिलसिले में आते-जाते हैं। ऐसे में यह ट्रेन उनके लिए काफी उपयोगी साबित हुई। यात्रियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान इस ट्रेन के संचालन से आवागमन में काफी सहूलियत मिली। अब इसके बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।क्षेत्र के लव जायसवाल, राहुल सोनी, आदित्य वर्मा और राकेश मद्देशिया समेत कई लोगों ने रेलवे प्रशासन से ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि कामगारों की सुविधा को देखते हुए इस ट्रेन का संचालन आगे भी जारी रखा जाना चाहिए।इस संबंध में हबुल्लाह अंसारी ने बताया कि ट्रेनों का संचालन रेलवे बोर्ड के स्तर से तय होता है। स्थानीय स्तर से जो जानकारी मांगी जाती है, वह उपलब्ध करा दी जाती है। ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय रेलवे बोर्ड ही करता है।