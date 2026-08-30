Sant Kabir Nagar News: पुलिसकर्मियों ने चलाया स्वच्छता अभियान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:10 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। पुलिस परिसरों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रखने के लिए रविवार को जिले में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देश पर सुबह छह से आठ बजे तक पुलिस लाइंस, पुलिस कार्यालय, थाना, चौकी और विभिन्न पुलिस शाखाओं में अधिकारी व कर्मचारियों ने साफ-सफाई की। पुलिस लाइंस में प्रशासनिक भवन, परेड ग्राउंड, परिवहन शाखा, मेस, जिम्नेजियम, इनडोर शूटिंग रेंज, पुलिस कैंटीन और बैरकों की सफाई की गई। साथ ही कार्यालयों के अभिलेखों को व्यवस्थित करने के अलावा शस्त्रागार की भी साफ-सफाई की गई। डायल-112, यातायात शाखा, रेडियो शाखा, जनपद नियंत्रण कक्ष, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) और साइबर थाना समेत अन्य पुलिस शाखाओं में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। संवाद
विज्ञापन