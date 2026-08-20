Sant Kabir Nagar News: कोविड काल के कर्मियों को सेवा में लिया जाएगा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:53 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:53 PM IST
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संतकबीरनगर। शासन के निर्देश पर कोविड-19 ईसीआरपी-1 तथा विभिन्न वित्तीय स्रोतों से कार्यरत अस्थायी, अल्पकालिक, संविदा व आउटसोर्स जिन्होंने कोविड काल में न्यूनतम तीन माह कार्य किया हो, उन्हें पुनः कार्य पर लिए जाने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।
सीएमओ डॉ. रामानुज कनौजिया ने बताया कि जनपद में कोविड के दौरान कोविड-19 के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय स्रोतों से कार्यरत रहे ऐसे कर्मी जो किसी कारणवश अटेंडेेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर अपंजीकृत थे, उनके दस्तावेजों का सत्यापन सीएमओ कार्यालय में किया जाना है तथा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर पंजीकृत कर्मियों के भी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
कोविड-19 कर्मियों को निर्देशित किया कि वे आवश्यक दस्तावेज सीएमओ कार्यालय के डिस्पैच अनुभाग में स्वप्रमाणित करते हुए 24 अगस्त को सायं पांच बजे तक प्रस्तुत करें। संवाद
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सीएमओ डॉ. रामानुज कनौजिया ने बताया कि जनपद में कोविड के दौरान कोविड-19 के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय स्रोतों से कार्यरत रहे ऐसे कर्मी जो किसी कारणवश अटेंडेेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर अपंजीकृत थे, उनके दस्तावेजों का सत्यापन सीएमओ कार्यालय में किया जाना है तथा अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर पंजीकृत कर्मियों के भी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
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कोविड-19 कर्मियों को निर्देशित किया कि वे आवश्यक दस्तावेज सीएमओ कार्यालय के डिस्पैच अनुभाग में स्वप्रमाणित करते हुए 24 अगस्त को सायं पांच बजे तक प्रस्तुत करें। संवाद
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