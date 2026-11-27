विज्ञापन

संतकबीरनगर। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए काउंसिलिंग शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को डॉयट में 400 शिक्षकों ने काउंसिलिंग कराई। यह प्रक्रिया शुक्रवार को भी होगी। काउंसिलिंग प्रक्रिया का डॉयट प्राचार्य डॉ. नरेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया।उन्होंने कहा कि पारदर्शिता तरीके से प्रमाणपत्रों की जांच की जाए। जो प्रमाणपत्र नहीं हैं उसे शिक्षकों से मंगा लिया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए।उन्होंने काउंसिलिंग प्रक्रिया के एक-एक कक्ष में जाकर व्यवस्था देखी। इस दौरान जफीर अली करखी, सोनू दुबे समेत अन्य मौजूद रहे।बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि दो दिवसीय काउंसिलिंग में 983 शिक्षकाें के प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाना है। पहले दिन बृहस्पतिवार को 400 शिक्षकों ने काउंसिलिंग कराई है। यह प्रकिया शुक्रवार को भी जारी रहेगी। र