Sant Kabir Nagar News: छह केंद्रों पर नेशनल ओलंपियाड, परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:12 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 12:12 AM IST
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संतकबीरनगर। अमर उजाला की ओर से कराए जा रहे नेशनल ओलंपियाड लेवल-1 के तहत छात्रों ने मंगीलवार को गणित विषय की परीक्षा दी। परीक्षा जिले के छह केंद्रों पर कराई गई। विद्यालयों के प्रधानाचार्य और निरीक्षकों ने अपनी निगरानी में परीक्षा कराई। लेवल-1 की परीक्षा प्रक्रिया के समापन के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके आधार पर शीर्ष 20 प्रतिशत विद्यार्थी लेवल-2 की परीक्षा के लिए क्वालीफाई करेंगे।
जिले के एमएम आजाद स्कूल खजूरी मेंहदावल में प्रधानाचार्य सरिता, एसआर इंटरनेशनल एकेडमी नाथनगर में प्रधानाचार्य दुर्गेश गोस्वामी, राज ग्लोबल एकेडमी मलोरना में प्रधानाचार्य आरके श्रीवास्तव, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी खलीलाबाद में प्रधानाचार्य रविनेश श्रीवास्तव, प्रेमा एजुकेशनल एकेडमी अछिया मेंहदावल में प्रधानाचार्य विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। सेठ एमआर जयपुरिया में भी बच्चों ने परीक्षा दी।
परीक्षा का उद्देश्य देश के कोने-कोने में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऐसा सशक्त और विश्वसनीय मंच प्रदान करना है, जहां वे केवल अपने विद्यालय तक सीमित रहकर नहीं बल्कि देश भर के विद्यार्थियों के बीच अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकें।
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यह मंच विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में स्वयं को परखने, अपनी क्षमताओं की पहचान और आने वाली शैक्षणिक एवं व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने का अवसर प्रदान करना है।
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जिले के एमएम आजाद स्कूल खजूरी मेंहदावल में प्रधानाचार्य सरिता, एसआर इंटरनेशनल एकेडमी नाथनगर में प्रधानाचार्य दुर्गेश गोस्वामी, राज ग्लोबल एकेडमी मलोरना में प्रधानाचार्य आरके श्रीवास्तव, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी खलीलाबाद में प्रधानाचार्य रविनेश श्रीवास्तव, प्रेमा एजुकेशनल एकेडमी अछिया मेंहदावल में प्रधानाचार्य विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। सेठ एमआर जयपुरिया में भी बच्चों ने परीक्षा दी।
विज्ञापन
परीक्षा का उद्देश्य देश के कोने-कोने में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऐसा सशक्त और विश्वसनीय मंच प्रदान करना है, जहां वे केवल अपने विद्यालय तक सीमित रहकर नहीं बल्कि देश भर के विद्यार्थियों के बीच अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकें।
विज्ञापन
यह मंच विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में स्वयं को परखने, अपनी क्षमताओं की पहचान और आने वाली शैक्षणिक एवं व्यावसायिक चुनौतियों से निपटने का अवसर प्रदान करना है।