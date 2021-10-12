Sant Kabir Nagar News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, घायल युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:19 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
महुली। थाना क्षेत्र के महुली-अजांव मार्ग पर मडहा राजा गांव के पास सोमवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। दुर्घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। मंगलवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
महुली थाना क्षेत्र के अजांव गांव निवासी रामकेश यादव (44) सोमवार को बाइक से महुली बाजार आए थे। देर शाम घर लौटते समय मडहा राजा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि रामकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक लेकर फरार हो गया।
स्थानीय लोगों की मदद से घायल रामकेश को सीएचसी नाथनगर पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। एसओ महुली हरेंद्र पाठक ने बताया कि शव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन
बड़े बेटे की मौत के बाद अब पिता का भी छूटा साथ
रामकेश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब एक वर्ष पहले उनके बड़े बेटे अर्जुन की भी मौत हो गई थी। अब पिता की असमय मौत से बेटे अनुज और मोनू का रो-रोकर बुरा हाल है। पति की मौत से पत्नी श्यामा बदहवास हैं, जबकि बेटे को खोने के गम में बुजुर्ग मां कलावती देवी भी बेसुध हैं। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है।
विज्ञापन
महुली थाना क्षेत्र के अजांव गांव निवासी रामकेश यादव (44) सोमवार को बाइक से महुली बाजार आए थे। देर शाम घर लौटते समय मडहा राजा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि रामकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक लेकर फरार हो गया।
विज्ञापन
स्थानीय लोगों की मदद से घायल रामकेश को सीएचसी नाथनगर पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। एसओ महुली हरेंद्र पाठक ने बताया कि शव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन
बड़े बेटे की मौत के बाद अब पिता का भी छूटा साथ
रामकेश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब एक वर्ष पहले उनके बड़े बेटे अर्जुन की भी मौत हो गई थी। अब पिता की असमय मौत से बेटे अनुज और मोनू का रो-रोकर बुरा हाल है। पति की मौत से पत्नी श्यामा बदहवास हैं, जबकि बेटे को खोने के गम में बुजुर्ग मां कलावती देवी भी बेसुध हैं। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है।