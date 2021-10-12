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महुली थाना क्षेत्र के अजांव गांव निवासी रामकेश यादव (44) सोमवार को बाइक से महुली बाजार आए थे। देर शाम घर लौटते समय मडहा राजा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि रामकेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरा बाइक सवार अपनी बाइक लेकर फरार हो गया।स्थानीय लोगों की मदद से घायल रामकेश को सीएचसी नाथनगर पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। एसओ महुली हरेंद्र पाठक ने बताया कि शव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।बड़े बेटे की मौत के बाद अब पिता का भी छूटा साथरामकेश की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीब एक वर्ष पहले उनके बड़े बेटे अर्जुन की भी मौत हो गई थी। अब पिता की असमय मौत से बेटे अनुज और मोनू का रो-रोकर बुरा हाल है। पति की मौत से पत्नी श्यामा बदहवास हैं, जबकि बेटे को खोने के गम में बुजुर्ग मां कलावती देवी भी बेसुध हैं। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है।