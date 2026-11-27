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मुख्यमंत्री ने सुबह 10:00 बजे लोक भवन लखनऊ से इन कार्यों का शिलान्यास किया। जिले में कार्यदायी संस्था यूपी पीसीएल ने प्रत्येक मूर्ति स्थल पर मुख्यमंत्री के शिलान्यास कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया। सभी कार्यस्थलों पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन और राष्ट्रगान भी हुआ। विधानसभा खलीलाबाद के जगदीशपुर उर्फ लहुरादेवा में रविशंकर राय उपस्थित रहे। नाथनगर के साखी में विधायक गणेश चन्द्र चौहान मौजूद रहे। मेंहदावल के घूरापाली मूर्ति स्थल पर कार्यक्रम नहीं हो सका। संवाद

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संतकबीरनगर। जिला समाज कल्याण अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के कार्यों का शिलान्यास हुआ।