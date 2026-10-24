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Sant Kabir Nagar News: बाइक की टक्कर से हुई मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:41 PM IST
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FIR registered in case of death caused by a motorcycle collision
संतकबीरनगर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में धर्मपुरा पुल के पास 21 अक्तूबर को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। युवक मोटरसाइकिल से मूर्ति विसर्जन में शामिल होने जा रहा था। हादसे के बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर मिलने पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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गरथवलिया (चिरैयापुर) निवासी प्रीती ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उनके पति संदीप 21 अक्तूबर की रात करीब 9:15 बजे मोटरसाइकिल से मूर्ति विसर्जन में शामिल होने जा रहे थे। धर्मपुरा पुल के पास पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे संदीप की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई और उन्हें गंभीर चोटें आईं।
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घटनास्थल पर मौजूद लोगों की मदद से संदीप को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति के अंतिम संस्कार के बाद प्रीति ने कोतवाली खलीलाबाद पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी और संबंधित बाइक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में बाइक चालक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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