Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   FIR registered against husband's elder brother and his wife for allegedly assaulting a married woman.

Sant Kabir Nagar News: जेठ-जेठानी पर विवाहिता से मारपीट का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against husband's elder brother and his wife for allegedly assaulting a married woman.
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के एकमा गांव की रहने वाली एक विवाहिता ने जेठ और जेठानी पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

पीड़िता प्रियंका राय, पत्नी वीरेंद्र राय, निवासी ग्राम एकमा ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि उसके जेठ माधव राय तथा जेठानी हेमवंता उर्फ प्रियंका आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। आरोप है कि आठ जुलाई की रात करीब 9:30 बजे दोनों शराब के नशे में घर पहुंचे और पुराने विवाद को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से हमला कर दिया। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई।
विज्ञापन

पीड़िता का आरोप है कि उसी रात करीब तीन बजे दोनों आरोपी फिर घर पहुंचे और दोबारा मारपीट की। इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी। बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी सास राजेश्वरी देवी को भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed