Sant Kabir Nagar News: छात्राओं ने एसपी को बांधी राखी

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संतकबीरनगर। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर बृहस्पतिवार को दो विद्यालयों की छात्राएं पुलिस कार्यालय पहुंचीं। छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना और अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान छात्राओं ने पुलिस के प्रति विश्वास, स्नेह और अपनत्व भी जताया।राखी बंधवाने के बाद पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं से आत्मीय संवाद किया और उन्हें स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि राखी केवल धागा नहीं, बल्कि भाई-बहन के पवित्र रिश्ते, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। संतकबीरनगर पुलिस प्रत्येक बेटी और बहन की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है।एसपी ने छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। छात्राओं और पुलिस अधिकारियों के बीच हुए इस आत्मीय संवाद से पुलिस और आमजन के बीच विश्वास एवं भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत हुआ।ए