Sant Kabir Nagar News: चिकित्सालयों की जांच में मिली खामियां दूर कराएं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 03:00 AM IST
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संतकबीरनगर। डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जनपद में आयुष्मान योजना से इम्पैनल्ड निजी चिकित्सालयों की गुणवत्ता, क्रियाशीलता व उपलब्ध सेवाओं आदि की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद में आयुष्मान योजना से इम्पैनल्ड 25 निजी चिकित्सालयों की गुणवत्ता, क्रियाशीलता व उपलब्ध सेवाओं की जांच के लिए टीमें गठित की गई थीं। जांच टीमों द्वारा चिकित्सालयों में निरीक्षणोपरांत पाई गई कमियों को दूर कराने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान डीएम ने जिले के आठ चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड सुविधा से इम्पैनल्ड होने का मानक पूरा नहीं किए जाने पर चिकित्सालयों को डी-इम्पैनल्ड किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चिकित्सालयों में ओटी संचालन के लिए डी-फैब्रीलेटर एवं फायर सेफ्टी तथा कम से कम दो निकासी की अनिवार्यता के लिए भी निर्देश दिए गए। जिन चिकित्सालयों में ओटी क्रियाशील है और डीफैब्रीलेटर नहीं है, उन्हें दो सप्ताह की अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
डीएम ने ऐसे समस्त निजी चिकित्सालयों जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयुष्मान भारत योजना से कवर किए गए थे, उनके द्वारा किए गए केसों व भुगतान का स्टेटस तत्काल प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों का संचालन मानक के अनुरूप न पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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बैठक में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार प्रभात द्विवेदी, उपायुक्त एनआरएलएम प्रवीण कुमार शुक्ला, एसीएमओ डॉ. राम रतन, उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह, डीपीआरओ अरुण कुमार आदि उपस्थित रहे।
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समीक्षा के दौरान डीएम ने जिले के आठ चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड सुविधा से इम्पैनल्ड होने का मानक पूरा नहीं किए जाने पर चिकित्सालयों को डी-इम्पैनल्ड किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चिकित्सालयों में ओटी संचालन के लिए डी-फैब्रीलेटर एवं फायर सेफ्टी तथा कम से कम दो निकासी की अनिवार्यता के लिए भी निर्देश दिए गए। जिन चिकित्सालयों में ओटी क्रियाशील है और डीफैब्रीलेटर नहीं है, उन्हें दो सप्ताह की अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।
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डीएम ने ऐसे समस्त निजी चिकित्सालयों जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयुष्मान भारत योजना से कवर किए गए थे, उनके द्वारा किए गए केसों व भुगतान का स्टेटस तत्काल प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों का संचालन मानक के अनुरूप न पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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बैठक में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार प्रभात द्विवेदी, उपायुक्त एनआरएलएम प्रवीण कुमार शुक्ला, एसीएमओ डॉ. राम रतन, उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह, डीपीआरओ अरुण कुमार आदि उपस्थित रहे।