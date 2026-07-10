Sant Kabir Nagar News: चिकित्सालयों की जांच में मिली खामियां दूर कराएं

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समीक्षा के दौरान डीएम ने जिले के आठ चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड सुविधा से इम्पैनल्ड होने का मानक पूरा नहीं किए जाने पर चिकित्सालयों को डी-इम्पैनल्ड किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चिकित्सालयों में ओटी संचालन के लिए डी-फैब्रीलेटर एवं फायर सेफ्टी तथा कम से कम दो निकासी की अनिवार्यता के लिए भी निर्देश दिए गए। जिन चिकित्सालयों में ओटी क्रियाशील है और डीफैब्रीलेटर नहीं है, उन्हें दो सप्ताह की अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।डीएम ने ऐसे समस्त निजी चिकित्सालयों जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयुष्मान भारत योजना से कवर किए गए थे, उनके द्वारा किए गए केसों व भुगतान का स्टेटस तत्काल प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों का संचालन मानक के अनुरूप न पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।बैठक में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, सीएमओ डॉ. रामानुज कन्नौजिया, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार प्रभात द्विवेदी, उपायुक्त एनआरएलएम प्रवीण कुमार शुक्ला, एसीएमओ डॉ. राम रतन, उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश कुमार सिंह, डीपीआरओ अरुण कुमार आदि उपस्थित रहे।