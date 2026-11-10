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Sant Kabir Nagar News: चचेरे भाइयों की मौत, कंटेनर चालक पर प्राथमिकी

Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
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Death of cousins; FIR filed against container truck driver
संतकबीरनगर। दुधारा थाना क्षेत्र के छपिया छितौना गांव के पास दो नवंबर की रात कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर एक को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चचेरे भाई की तहरीर पर आठ नवंबर को कंटेनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि दुधारा थाना क्षेत्र के नौवाडीह द्वितीय गांव निवासी अशोक कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि दो नवंबर की रात करीब 9:15 बजे उनके चचेरे भाई फूलचंद (34) पुत्र सीताराम और जयकिशन (34) पुत्र शिवकुमार निवासी महदेवा, मोटरसाइकिल से टेमा रहमत की तरफ किसी जरूरी काम से जा रहे थे।
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बाइक छपिया छितौना गांव के पास टावर के निकट पहुंची थी। इसी दौरान सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में फूलचंद और जयकिशन गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। खलीलाबाद-मेहदावल बाईपास पर पहुंचते ही फूलचंद की मौत हो गई।
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जयकिशन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान जयकिशन ने भी दम तोड़ दिया।

दोनों चचेरे भाइयों की मौत से परिवारों में मातम पसरा है। अशोक कुमार ने बताया कि अंतिम संस्कार और अन्य पारिवारिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी।
एसओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर कंटेनर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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