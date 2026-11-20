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जानकारी के अनुसार बेलहर कला थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी राकेश शुक्रवार को परिवार के साथ टेंपो से नंदौर की तरफ से घर लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे परिवार के लोग पड़रिया गांव के पास टेंपो से उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने राकेश के सात वर्षीय बेटे मंगेश को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बालक सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों को हादसे की जानकारी मिली तो घर में मातम छा गया। बताया गया कि मंगेश एक भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था। मासूम की असमय मौत से गांव में भी शोक है। हादसे की सूचना मिलते ही बेलहर कला थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि बच्चे के पिता राकेश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ थाना बेलहर कला में बीएनएस की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।