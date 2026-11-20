Sant Kabir Nagar News: टेंपो से उतरते बच्चे को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:24 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:24 PM IST
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बेलहर। थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव के पास शुक्रवार शाम तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वह माता-पिता के साथ टेंपो से उतर रहा था, तभी पीछे से आए ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। माता-पिता के सामने बेटे की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं दुर्घटना में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया है।
जानकारी के अनुसार बेलहर कला थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी राकेश शुक्रवार को परिवार के साथ टेंपो से नंदौर की तरफ से घर लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे परिवार के लोग पड़रिया गांव के पास टेंपो से उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने राकेश के सात वर्षीय बेटे मंगेश को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बालक सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों को हादसे की जानकारी मिली तो घर में मातम छा गया। बताया गया कि मंगेश एक भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था। मासूम की असमय मौत से गांव में भी शोक है। हादसे की सूचना मिलते ही बेलहर कला थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि बच्चे के पिता राकेश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ थाना बेलहर कला में बीएनएस की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।
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जानकारी के अनुसार बेलहर कला थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव निवासी राकेश शुक्रवार को परिवार के साथ टेंपो से नंदौर की तरफ से घर लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे परिवार के लोग पड़रिया गांव के पास टेंपो से उतर रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने राकेश के सात वर्षीय बेटे मंगेश को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बालक सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जुट गए। बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों को हादसे की जानकारी मिली तो घर में मातम छा गया। बताया गया कि मंगेश एक भाई और दो बहनों में सबसे छोटा था। मासूम की असमय मौत से गांव में भी शोक है। हादसे की सूचना मिलते ही बेलहर कला थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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थानाध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि बच्चे के पिता राकेश की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ थाना बेलहर कला में बीएनएस की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।