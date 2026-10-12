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Sant Kabir Nagar News: महिलाओं को अधिकार बताने के लिए गांवों में लगी चौपाल

Mon, 12 Oct 2026 12:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:27 AM IST
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Chaupals were organised in villages to educate women about their rights.
संतकबीरनगर। मिशन शक्ति के तहत रविवार को जिले में बहू-बेटी अभियान चलाया गया। पुलिस की मिशन शक्ति टीमों ने गांवों और कस्बों में चौपाल लगाकर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया। उन्हें उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
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इस दौरान घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, साइबर अपराध और गुड टच-बैड टच जैसे विषयों पर भी जागरूकता फैलाई गई। अभियान का उद्देश्य परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं का उत्थान करना रहा। संवाद
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