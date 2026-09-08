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Sant Kabir Nagar News: सीसीटीएनएस प्रशिक्षण का शुभारंभ, पुलिस कर्मियों को दी गई जानकारी

Wed, 09 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:00 AM IST
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CCTNS training launched; information provided to police personnel.
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और विवेचनाओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सोमवार से सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में आयोजित यह प्रशिक्षण 14 सितंबर तक चलेगा।
प्रशिक्षण के पहले दिन पुलिसकर्मियों को सीसीटीएनएस में उपलब्ध विभिन्न आईआईएफ फॉर्म, जीडी, एफआईआर, सीडी, सीएस, एफआर और डेटाबेस सर्विस से संबंधित प्रविष्टियों एवं फीडिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। डीसी अहमद रजा ने पुलिसकर्मियों को पोर्टल पर अभिलेखों और विवेचना से जुड़ी सूचनाओं की सटीक, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण फीडिंग के बारे में विस्तार से बताया।
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प्रशिक्षण में जनपद के सभी थानों से दो-दो आरक्षी शामिल हुए। उन्हें सीसीटीएनएस के विभिन्न मॉड्यूल और सेवाओं के संचालन की व्यावहारिक जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीएनएस के प्रभावी उपयोग से विवेचनाओं के निस्तारण में तेजी लाने के साथ ही पुलिस अभिलेखों के डिजिटलीकरण और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
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