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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोपी बेलाल अहमद की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।कोतवाली क्षेत्र की पीड़िता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। 16 सितंबर 2026 को उसकी नाबालिग लड़की को झाड़-फूंक के नाम पर आरोपी बहला फुसलाकर ले गया और इस उसका यौन शोषण किया।प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस सुनने के दौरान पीड़िता द्वारा दिए गए बयान और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने आरोपी बेलाल अहमद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। ि