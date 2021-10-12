Sant Kabir Nagar News: युवती को भगाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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मेंहदावल थाना क्षेत्र की एक महिला ने दो नवंबर को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को वीरेन्द्र शर्मा उर्फ इशू निवासी बेलौली, थाना मेंहदावल बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी। विज्ञापन



मामले की जांच और साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। मेंहदावल थाना क्षेत्र की एक महिला ने दो नवंबर को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री को वीरेन्द्र शर्मा उर्फ इशू निवासी बेलौली, थाना मेंहदावल बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी।मामले की जांच और साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे संबंधित न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

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संतकबीरनगर। युवती को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को मेंहदावल पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को बघौली के पास से पकड़ा। आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।