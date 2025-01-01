Sant Kabir Nagar News: प्रदेश में अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त समाज का हुआ निर्माण

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सरकार महिलाओं और बेटियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत जनकल्याणकारी और लाभार्थीपरक योजनाओं को लेकर गांवों में चौपाल आयोजित की जाएगी।इसमें आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, पेंशन समेत अन्य योजनाओं से वंचित पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मंत्री ने लोगों से बच्चों को शिक्षित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनाएं, ताकि उनमें ज्ञान के साथ अच्छे संस्कार विकसित हों। उन्होंने गांवों में आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि नाली, खड़ंजा, चबूतरा, तालाब या किसी की जमीन पर कब्जा न करें। कार्यक्रम में सीडीओ जयकेश त्रिपाठी, मुख्य अभियंता गंडक विकास कुमार सिंह, केपी सिंह, अजय कुमार, एसडीएम वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अभय मिश्रा आदि मौजूद रहे।