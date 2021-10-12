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बताया जा रहा है कि पुलिस की लगातार दबिश से घबराकर दूधनाथ ने यह कदम उठाया। वह जानता था कि पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उसने पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर होने का रास्ता चुना। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि वारदात के समय उसकी भूमिका और अन्य फरार लोगों के बारे में जानकारी मिल सके।इस हत्याकांड में अब तक 12 लोग जेल पहुंच चुके हैं। इनमें राकेश यादव का नाम भी शामिल है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोचा था।मुठभेड़ में घायल होने के बाद उसका अस्पताल में इलाज कराया गया। स्वस्थ होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बाकी आरोपियों को भी पुलिस ने अलग-अलग ठिकानों पर छापा मारकर पकड़ा था।फौजी व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हो सकते है गिरफ्तारहत्याकांड में नामजद फौजी पवन यादव और खिलाड़ी राजेश यादव की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। पुलिस ने दोनों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के बाद यह साफ होगा कि वारदात में इन दोनों की क्या भूमिका थी। अगर पूछताछ में संलिप्तता सामने आती है तो इनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह ने कहा कि दोहरे हत्याकांड के ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो बचे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। गांव में शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है।