Sambhal News: साल दर साल महिलाओं की हत्याएं हुई, खुलासा तो दूर, पहचान तक नहीं मिली

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इन महिलाओं की तलाश करता हुआ भी कोई नहीं पहुंचा। संभल जिले को गुनहगारों ने डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया है। रजपुरा थाना क्षेत्र इस मामले में सबसे आगे है। इस थाना क्षेत्र में तीन महिलाओं के शव मिले, किसी की पहचान अब तक नहीं हो सकी। नखासा थाना क्षेत्र के गांव ततारपुर संदल में शुक्रवार को करीब 50 वर्षीय महिला का शव मिला, उसकी भी पहचान शनिवार की रात तक नहीं हो सकी।सिर में चोट, मौके पर बिखरे खून से हत्या की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। पुलिस की जांच भी इसी बिंदु पर चल रही है। असमोली सीओ अमन सिंह ने बताया कि महिला की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तीन थानों की टीम के साथ एसओजी की टीम लगी है।0000इन महिलाओं की हत्या हुई लेकिन पहचान तक मिलीकेस 1-5 मार्च 2025 को रजपुरा थाना क्षेत्र के गवां-बबराला मार्ग पर गांव बहट करन के नजदीक सड़क किनारे कूड़े के ढेर में 14 से 15 वर्ष उम्र की किशोरी का शव मिला था। इस किशोरी के हाथ पर नीले रंग से मंजू राज और आई लव यू लिखा था। यह कौन थी और किसने हत्या की। कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी।00केस 2-27 जुलाई 2024 को गांव रजापुर के खेतों में करीब 35 वर्षीय गर्भवती महिला का शव मिला था। बोरे में बंद कर शव फेंका गया था। पैरों को रस्सी से बांधा गया था। इस वारदात में दो हत्याएं हुई थीं। जब शव का पोस्टमार्टम हुआ था तो महिला करीब आठ महीने की गर्भवती होने की जानकारी चिकित्सक ने दी थी। इस महिला की भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी।000केस 3-15 जून 2023 को टी पॉइंट पुलिस चौकी के नजदीक अनूपशहर गवां मार्ग पर करीब 30 वर्षीय महिला का शव बोरे में बंद मिला था। महिला की हत्या कर शव को फेंका गया था। इस शव की पहचान अभी तक नहीं हो सकी।000केस 4-27 जुलाई 2023 को नखासा थाना क्षेत्र के गांव महमूदपुर इम्मा के जंगल में बनी नहर में भरे बारिश के पानी में युवती का शव मिला था। यह युवती कौन थी और कैसे इसकी मौत हुई इसका भी जवाब पुलिस तलाश नहीं कर सकी। यह मामला तो हत्या में भी दर्ज नहीं किया गया था।