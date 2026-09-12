Sambhal News: विवाहिता की मौत, मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:17 AM IST
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मढ़न। असमोली थाना क्षेत्र के गांव दुगावर में शुक्रवार को एक 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा निवासी बाबूराम की बेटी सलोनी की शादी करीब दो साल पहले दुगावर निवासी युवक कुमार से हुई थी। दंपती का एक साल का बेटा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को देवरानी-जेठानी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद सलोनी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसका शव फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मायके वाले गांव पहुंचे। उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया।
परिजनों ने बताया कि सलोनी गजरौला से जीएनएम तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। उसका पति गांव में क्लीनिक चलाता है। पुलिस क्षेत्राधिकारी असमोली अमन सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा निवासी बाबूराम की बेटी सलोनी की शादी करीब दो साल पहले दुगावर निवासी युवक कुमार से हुई थी। दंपती का एक साल का बेटा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को देवरानी-जेठानी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद सलोनी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसका शव फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मायके वाले गांव पहुंचे। उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया।
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परिजनों ने बताया कि सलोनी गजरौला से जीएनएम तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। उसका पति गांव में क्लीनिक चलाता है। पुलिस क्षेत्राधिकारी असमोली अमन सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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