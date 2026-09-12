Sambhal News: विवाहिता की मौत, मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया

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पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा निवासी बाबूराम की बेटी सलोनी की शादी करीब दो साल पहले दुगावर निवासी युवक कुमार से हुई थी। दंपती का एक साल का बेटा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को देवरानी-जेठानी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद सलोनी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसका शव फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मायके वाले गांव पहुंचे। उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया।परिजनों ने बताया कि सलोनी गजरौला से जीएनएम तीसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। उसका पति गांव में क्लीनिक चलाता है। पुलिस क्षेत्राधिकारी असमोली अमन सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलेगा। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।