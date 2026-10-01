Sambhal News: तेजी से फैल रहा वायरल बुखार, मरीजों की बढ़ी संख्या
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:16 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:16 AM IST
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संभल। मौसम में बदलाव के साथ जिला अस्पताल की ओपीडी में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना 200 से अधिक बुखार से पीड़ित मरीज उपचार कराने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही पर्चा काउंटर और चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक, बुखार के साथ सर्दी, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द और बदन दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं।
बुधवार को जिला अस्पताल में 987 से भी अधिक मरीजों ने उपचार के लिए पर्चा बनवाया। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण के मामले बढ़ते हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने से पर्चा बनवाने और चिकित्सक को दिखाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर मरीजों को बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की सलाह दे रहे हैं।
जिला अस्पताल के कार्यवाहक सीएमएस डॉ. राजेंद्र सैनी ने बताया कि अस्पताल में 62 मरीज भर्ती हैं। मौसम में बदलाव के साथ वायरल बुखार के मरीज बढ़े हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों की चिकित्सकों द्वारा जांच कर उपचार दिया जा रहा है। तेज बुखार या लगातार लक्षण रहने पर मरीजों को चिकित्सक की सलाह से जरूरी जांच कराने के लिए कहा जा रहा है। बताया कि अस्पताल में संख्या के बढ़ने के चलते दवाओं का स्टॉक पर्याप्त किया गया है।
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बुधवार को जिला अस्पताल में 987 से भी अधिक मरीजों ने उपचार के लिए पर्चा बनवाया। चिकित्सकों के अनुसार मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण के मामले बढ़ते हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने से पर्चा बनवाने और चिकित्सक को दिखाने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर मरीजों को बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की सलाह दे रहे हैं।
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जिला अस्पताल के कार्यवाहक सीएमएस डॉ. राजेंद्र सैनी ने बताया कि अस्पताल में 62 मरीज भर्ती हैं। मौसम में बदलाव के साथ वायरल बुखार के मरीज बढ़े हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों की चिकित्सकों द्वारा जांच कर उपचार दिया जा रहा है। तेज बुखार या लगातार लक्षण रहने पर मरीजों को चिकित्सक की सलाह से जरूरी जांच कराने के लिए कहा जा रहा है। बताया कि अस्पताल में संख्या के बढ़ने के चलते दवाओं का स्टॉक पर्याप्त किया गया है।
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