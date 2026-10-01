Sambhal News: वन बार वन वोट नियम पर होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव

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बैठक में आगामी चुनाव और अधिवक्ताओं के मतदान अधिकार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। चुनावी प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। बैठक में एल्डर कमेटी के चेयरमैन अनिल गुप्ता, सदस्य शकील वारसी, सगीर सैफी, राजबहादुर तथा लोकेन्द्र शर्मा मौजूद रहे।चुनाव कार्य में निवर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, निवर्तमान सचिव तीरथ राज यादव, निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह राघव तथा अधिवक्ता सुभाष चंद्र शर्मा पुजारी व सचिन कुमार सहयोग करेंगे।पांच तक दस्तावेज जमा करने की अपीलबार एसोसिएशन ने समस्त अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे अपने सीओपी की स्वप्रमाणित छायाप्रति, जिस पर अपना मतदाता क्रमांक नंबर, मोबाइल नंबर और चैम्बर नंबर दर्ज हो, बार रूम में लिपिक अरविंद कुमार के पास पांच अक्तूबर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने आग्रह किया है।