यूपी बोर्ड: 83 केंद्रों पर होंगी हाईस्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Wed, 25 Nov 2026 01:29 AM IST
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चंदौसी (संभल)। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं पांच फरवरी 2027 से शुरू होंगी। जिले में कुल 83 केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पहले 72 केंद्रों की अनंतिम सूची जारी हुई थी, जिसके बाद 11 नए केंद्र बढ़ाए गए हैं।
बोर्ड परीक्षाएं पांच फरवरी से 24 फरवरी तक चलेंगी। इस बार करीब 50731 परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें हाईस्कूल के 27543 और इंटर के 23188 परीक्षार्थी शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पहले 72 परीक्षा केंद्रों की अंतरिम सूची जारी की थी। इन केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और विद्यालयों से मिली आपत्तियों की जांच की गई। जिला स्तरीय समिति ने परीक्षण के बाद 11 नए केंद्र बढ़ाने की संस्तुति की। डीआईओएस सीपी सिंह ने बताया कि आपत्तियों और सुझावों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की गई है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहले 72 परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची जारी की थी। इन केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और विद्यालयों से प्राप्त आपत्तियों की गहन जांच की गई। जिला स्तरीय समिति ने सभी बिंदुओं का बारीकी से परीक्षण किया। समिति की संस्तुति पर 11 नए परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए, जिससे कुल संख्या 83 हो गई। डीआईओएस सीपी सिंह के अनुसार, यह अंतिम सूची आपत्तियों और सुझावों पर आधारित है।
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बोर्ड परीक्षाएं पांच फरवरी से 24 फरवरी तक चलेंगी। इस बार करीब 50731 परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इनमें हाईस्कूल के 27543 और इंटर के 23188 परीक्षार्थी शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पहले 72 परीक्षा केंद्रों की अंतरिम सूची जारी की थी। इन केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और विद्यालयों से मिली आपत्तियों की जांच की गई। जिला स्तरीय समिति ने परीक्षण के बाद 11 नए केंद्र बढ़ाने की संस्तुति की। डीआईओएस सीपी सिंह ने बताया कि आपत्तियों और सुझावों की जांच के बाद अंतिम सूची जारी की गई है।
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माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहले 72 परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची जारी की थी। इन केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और विद्यालयों से प्राप्त आपत्तियों की गहन जांच की गई। जिला स्तरीय समिति ने सभी बिंदुओं का बारीकी से परीक्षण किया। समिति की संस्तुति पर 11 नए परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए, जिससे कुल संख्या 83 हो गई। डीआईओएस सीपी सिंह के अनुसार, यह अंतिम सूची आपत्तियों और सुझावों पर आधारित है।
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