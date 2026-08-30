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Sambhal News: एक ही रात में दो घरों में कूमल लगाकर लाखों की चोरी

Sun, 30 Aug 2026 12:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sun, 30 Aug 2026 12:38 AM IST
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Theft worth lakhs after breaking into two houses in a single night.Theft worth lakhs after breaking into two houses in a single night.
सौंधन। कैलादेवी थाना क्षेत्र के गांव सारंगपुर में शुक्रवार देर रात चोरों ने दो घरों में कूमल लगाकर जेवर, नकदी और कपड़ों समेत ढाई लाख रुपये से अधिक का सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद तड़के घर के पास घूम रहे गांव के ही एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
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गांव निवासी किसान जमुना सिंह बृहस्पतिवार को पत्नी के साथ रक्षाबंधन मनाने ससुराल गए थे। घर पर उनका भाई हरपाल और बच्चे मौजूद थे। शुक्रवार देर रात अज्ञात चोरों ने मकान की पिछली दीवार में कूमल लगा दिया। शनिवार सुबह करीब पांच बजे उनकी बेटी विनीता झाड़ू लगाने के लिए उठी तो एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। झांककर देखने पर पीछे की दीवार में कूमल लगा हुआ दिखाई दिया।
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अंदर जाकर देखा तो संदूक का ताला टूटा हुआ था। पीड़ित के अनुसार संदूक में रखी चांदी की हसली, दो जोड़ी पाजेब, गले का पेंडल, सोने का ताबीज, कपड़े और करीब 60 हजार रुपये की नकदी समेत दो लाख रुपये से अधिक का सामान गायब था। इसी रात चोरों ने पड़ोसी रघु सिंह के मकान में भी कूमल लगाया। वहां से 1500 रुपये नकद और दो जोड़ी पाजेब समेत करीब 50 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया गया।
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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ितों ने बताया कि तड़के उन्होंने गांव के ही एक युवक को घर के पास संदिग्ध हालत में घूमते देखा था। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि जमुना सिंह और रघु सिंह की संयुक्त तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पकड़े गए युवक से भी पूछताछ की जा रही है।
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