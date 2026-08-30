Sambhal News: एक ही रात में दो घरों में कूमल लगाकर लाखों की चोरी

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गांव निवासी किसान जमुना सिंह बृहस्पतिवार को पत्नी के साथ रक्षाबंधन मनाने ससुराल गए थे। घर पर उनका भाई हरपाल और बच्चे मौजूद थे। शुक्रवार देर रात अज्ञात चोरों ने मकान की पिछली दीवार में कूमल लगा दिया। शनिवार सुबह करीब पांच बजे उनकी बेटी विनीता झाड़ू लगाने के लिए उठी तो एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। झांककर देखने पर पीछे की दीवार में कूमल लगा हुआ दिखाई दिया।अंदर जाकर देखा तो संदूक का ताला टूटा हुआ था। पीड़ित के अनुसार संदूक में रखी चांदी की हसली, दो जोड़ी पाजेब, गले का पेंडल, सोने का ताबीज, कपड़े और करीब 60 हजार रुपये की नकदी समेत दो लाख रुपये से अधिक का सामान गायब था। इसी रात चोरों ने पड़ोसी रघु सिंह के मकान में भी कूमल लगाया। वहां से 1500 रुपये नकद और दो जोड़ी पाजेब समेत करीब 50 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया गया।पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ितों ने बताया कि तड़के उन्होंने गांव के ही एक युवक को घर के पास संदिग्ध हालत में घूमते देखा था। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि जमुना सिंह और रघु सिंह की संयुक्त तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पकड़े गए युवक से भी पूछताछ की जा रही है।