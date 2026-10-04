Sambhal News: अच्छे दोस्तों की संगत को बताया जीवन के लिए जरूरी

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उन्होंने कहा कि कुरान इंसान को नेक लोगों की संगत अपनाने की शिक्षा देता है। अल्लाह ने सच्चे लोगों के साथ रहने की ताकीद की है। हदीस में पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने अच्छे और बुरे साथी की मिसाल देकर समझाया कि इंसान अपने साथ रहने वालों से प्रभावित होता है। मौलाना ने कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है।उनके साथी मुश्किल हालात में भी हक और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहे और अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ा। कर्बला के वफादार साथियों ने कुर्बानी, वफादारी और सच्ची दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की, जो आज भी लोगों को सीख देती है। उन्होंने कहा कि मां-बाप को चाहिए कि वे बच्चों की दोस्ती और संगत पर ध्यान दें और उन्हें नेक, ईमानदार तथा अच्छे किरदार वाले लोगों की संगत अपनाने की सीख दें। अच्छी संगत इंसान के किरदार को बेहतर बनाती है, जबकि बुरी संगत इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है।