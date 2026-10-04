फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   The company of good friends was described as essential for life.

Sambhal News: अच्छे दोस्तों की संगत को बताया जीवन के लिए जरूरी

Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
The company of good friends was described as essential for life.
सिरसी। मोहल्ला चौधरियान में हुई मजलिस को संबोधित करते हुए मौलाना सुबहान रजा ने कहा कि अच्छे दोस्तों और नेक लोगों की संगत जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत खुशनसीब हैं वे लोग जिन्हें ऐसे दोस्त मिलते हैं, जो उन्हें नेकी, सच्चाई और सही रास्ते पर चलने की सीख देते हैं।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि कुरान इंसान को नेक लोगों की संगत अपनाने की शिक्षा देता है। अल्लाह ने सच्चे लोगों के साथ रहने की ताकीद की है। हदीस में पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने अच्छे और बुरे साथी की मिसाल देकर समझाया कि इंसान अपने साथ रहने वालों से प्रभावित होता है। मौलाना ने कहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है।
विज्ञापन

उनके साथी मुश्किल हालात में भी हक और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहे और अपने इमाम का साथ नहीं छोड़ा। कर्बला के वफादार साथियों ने कुर्बानी, वफादारी और सच्ची दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की, जो आज भी लोगों को सीख देती है। उन्होंने कहा कि मां-बाप को चाहिए कि वे बच्चों की दोस्ती और संगत पर ध्यान दें और उन्हें नेक, ईमानदार तथा अच्छे किरदार वाले लोगों की संगत अपनाने की सीख दें। अच्छी संगत इंसान के किरदार को बेहतर बनाती है, जबकि बुरी संगत इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed